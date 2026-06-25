DAN PRÓRROGA AL REGISTRO OBLIGATORIO DE CELULARES EN MÉXICO 

Las autoridades federales dieron marcha atrás a la fecha límite del próximo treinta de junio y confirmaron una prórroga para el registro obligatorio de líneas celulares en el país. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital, determinó implementar un calendario escalonado de hasta cinco meses debido a que apenas el cuarenta y tres por ciento de los usuarios han vinculado su número con la CURP.

El nuevo calendario oficial distribuirá los vencimientos entre los meses de agosto y diciembre de este año, asignando las fechas límite de acuerdo con el último dígito de cada número telefónico. La autoridad advirtió que no habrá más concesiones, por lo que aquellas líneas que no completen el registro en el periodo correspondiente sufrirán la interrupción total de llamadas, mensajes y datos móviles dentro de las setenta y dos horas posteriores a su fecha límite.

El calendario de fechas límites para el registro es el siguiente:

Dígito 0: 15 de agosto

Dígito 1: 31 de agosto

Dígito 2: 15 de septiembre

Dígito 3: 30 de septiembre

Dígito 4: 15 de octubre

Dígito 5: 31 de octubre

Dígito 6: 15 de noviembre

Dígito 7: 30 de noviembre

Dígito 8: 15 de diciembre

Dígito 9: 31 de diciembre