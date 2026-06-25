CIUDADANA CONSIGUE FRENO JUDICIAL PARA SU REGISTRO DE LÍNEA Y CURP BIOMÉTRICA

Un tribunal federal otorgó una suspensión provisional y posteriormente una definitiva a una ciudadana que promovió un juicio de amparo contra la implementación de la CURP biométrica, la plataforma única de identidad y la vinculación de líneas telefónicas con datos personales y biométricos, al considerar que existen riesgos para derechos fundamentales como la privacidad y la autonomía personal.



La resolución fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que revocó una negativa previa del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. Entre sus argumentos, los magistrados señalaron que la supuesta voluntariedad para tramitar la CURP biométrica es cuestionable, debido a que las nuevas disposiciones contemplan sanciones y obligan a dependencias públicas y empresas a exigir este documento para diversos trámites.



El tribunal advirtió que quienes no cuenten con este registro podrían enfrentar dificultades para acceder a servicios esenciales, lo que en la práctica limita la posibilidad de elegir libremente si proporcionan o no sus datos biométricos. Además, destacó que la creación de bases de datos masivas con información sensible representa una preocupación para la dignidad humana, la vida privada y la autonomía de las personas.



Los magistrados también alertaron sobre los riesgos asociados al almacenamiento centralizado de información biométrica, al señalar que este tipo de sistemas pueden ser vulnerables a abusos, filtraciones o accesos indebidos por parte de terceros, incluyendo organizaciones criminales.



Video: Aristegui Noticias