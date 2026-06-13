ACUSAN A MORENA DE AFILIAR SIN PERMISO Y DE USO ILEGAL DE DATOS

Alex Candelario García Ac, vecino de la calle Ah Kim Pech 2-A en el barrio La Ermita, denunció que recibió una tarjeta de afiliación de Morena con sus datos personales —nombre, dirección y fotografía—, a pesar de que nunca se afilió a ese partido, lo que considera ilegal.

“Yo nunca me di de alta en Morena. No sé cómo obtuvieron hasta mi foto. La pudieron haber tomado hasta con un celular, pero nunca di mi visto bueno”, declaró molesto.

Alex Candelario explicó que no aceptó la credencial y que su principal molestia es que sus datos hayan sido utilizados sin su consentimiento, sobre todo cuando se avecina el periodo de campañas. “Pueden haber dado mis datos hasta a otro partido”, alertó.

Hizo un llamado a otras personas que estén en situación similar para que denuncien. “Ilegalmente, sin su conocimiento, se los están haciendo”, afirmó.

El afectado señaló que ya acudió al Instituto Nacional Electoral (INE), donde le recomendaron presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos.