FALTAN PROGRAMAS PARA EMPRENDEDORES Y QUE EL PARTIDO EN EL PODER ALCE LA VOZ FRENTE A LA “FÓRMULA MALDITA”: ESPERANZA ORTEGA

La expresidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar, lanzó duras críticas contra la falta de políticas públicas para emprendedores y la pasividad de los legisladores campechanos frente a la llamada “fórmula maldita” que, dijo, lastima económicamente al Estado.

Y sentenció: “El país necesita la creación de programas para emprendedores, pues no los hay y ya nadie quiere invertir. Todos se llevan el dinero de México, los que tienen dinero”.

La empresaria cuestionó directamente a los representantes populares de Campeche en el Congreso de la Unión. “¿Cuántos diputados federales tenemos hoy campechanos? ¿Cuántos senadores tenemos campechanos? El partido en el poder es mayoría, y ¿no pudieron hacer algo para modificar la fórmula maldita?”, recordó.

Ortega Azar se mostró crítica con la inacción de los legisladores locales. “No pudieron hacer algo para pedir allá en el seno del Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores, que se modifique esa fórmula para Campeche que tanto nos lastima”, señaló en referencia al sistema de participaciones federales que afecta las finanzas del estado.

La exlíder de Canacintra llamó a los políticos campechanos a “alzar la voz” y ofreció el respaldo de la sociedad, pues permanecer callados no es opción. “Calladitos, pues nos vemos más bonitos y nada más venimos a decir o a denostar lo poquito o lo mucho que se hace”, criticó.

Finalmente, Ortega Azar hizo un llamado al trabajo conjunto “para sacar a Campeche de este bache”.