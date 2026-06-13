MÁS DE 22 MIL 500 HECTÁREAS AFECTADAS EN EL ESTADO POR INCENDIOS FORESTALES EN LO QUE VA DE ESTE AÑO, REPORTAN

-POR AHORA VAN 105 EVENTOS

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Forestal de la Comisión Nacional Forestal, en lo que va del 2026 Campeche registra 105 incendios forestales, siendo Calakmul y Carmen los que acumulan el mayor número de reportes con 28 y 26 casos, respectivamente.

La superficie afectada supera las 22 mil 546 hectáreas en todo el Estado. El Municipio de Carmen concentra la mayor extensión dañada con más de 14 mil 677 hectáreas, seguido de Champotón con 2 mil 891 hectáreas y Palizada con mil 213.

La mayoría de los incidentes estuvieron relacionados con causas intencionales, que representan 50 casos; seguidos por incendios atribuidos a actividades de cazadores (31). También se reportaron siniestros por actividades agrícolas, pecuarias y causas desconocidas.

Los datos señalan que el 61 por ciento de los incendios fue clasificado como de impacto severo, al contabilizarse 64, mientras 37 fueron considerados de impacto mínimo y 4 como moderados. En cuanto a la atención brindada, predominó el monitoreo con 72 casos, seguido por 17 acciones de combate directo y 16 de manejo.