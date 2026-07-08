¿DÓNDE ESTÁN LOS 13 MILLONES DE LITROS DE GASOLINA QUE MANDÓ PEMEX PARA RIBEREÑOS?; SE PLANTAN PESCADORES EN PALACIO Y EXIGEN DIÁLOGO

Pescadores ribereños de Municipios costeros de Champotón, Seybaplaya, Villamadero, Campeche e Isla Arena se plantaron en el Palacio de Gobierno para exigir diálogo con la gobernadora Layda Sansores o alguna autoridad del Gobierno del Estado, para solicitar el pago del apoyo en la gasolina, pues afirman que Pemex ya le entregó 13 millones de litros de gasolina que están siendo desviados a otras dependencias, y no les llega a cerca de 4 mil integrantes del sector.

Portando pancartas con leyendas como “23 millones en motores y refacciones desaparecidos en la burocracia” y “Exigimos justicia social, transparencia, apoyo para combustible, inclusión en el Pacma y fondo de apoyo”, recalcaron que piden mesa de diálogo y aseguraron que el apoyo en gasolina lo recibió el secretario de Finanzas.

Además, reiteraron su petición de aumentar el monto del programa de Baja Captura, que aquí es de 4 mil pesos mientras en otros Estados como Yucatán y Tabasco entregan hasta 16 mil.