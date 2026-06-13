SIN DAÑOS GRAVES TRAS DERRUMBE EN EL JARDÍN BOTÁNICO, REVELAN.

Antonio Estrella Pozos, director del Patrimonio Cultural inmueble de la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche, informó que pese al derrumbe en el baluarte de Santiago (Jardín Botánico) no se detectan daños graves en la estructura.

Precisó que el inmueble es una reconstrucción de 1955, y explicó que hubo filtración de agua lluvia en núcleos expuestos, los cuales se deslavaron, lo que aparentemente no compromete la estabilidad del inmueble, pues no hay desplome en los muros exteriores, ni agrietamientos o fisuras, y eso es signo de estabilidad.