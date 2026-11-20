Luego de que circularan en redes sociales videos de la agresión contra un menor de edad en las inmediaciones del CBTIS 9, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó que elementos policiacos atendieron el incidente ocurrido el pasado 18 de noviembre, cuando un sujeto descendió de un vehículo Volkswagen y presuntamente atacó al adolescente.

El subsecretario de Operación Policial, Alejandro Yosafat García Villalpando, explicó que los agentes acudieron al lugar tras recibir un reporte de una persona lesionada. Aclaró que la víctima no es estudiante activo del plantel, sino un exalumno que había acudido para encontrarse con otro joven y recoger algunas pertenencias.

El funcionario señaló que el adolescente recibió atención médica y que personal de Mujer Valiente también acudió para ofrecerle apoyo y traslado a su domicilio, aunque el menor manifestó que no necesitaba este último servicio.

Respecto a los videos difundidos en plataformas digitales, García Villalpando indicó que las autoridades buscan identificar al presunto agresor y obtener las placas del automóvil involucrado. Asimismo, aseguró que la corporación colaborará con la Fiscalía General del Estado si solicita informes o imágenes de cámaras cercanas del C5.

El subsecretario precisó que la SPSC mantiene comunicación con la dirección del CBTIS 9 y realiza labores de seguridad vial durante los horarios de entrada y salida, aunque aclaró que la agresión ocurrió fuera de esos periodos. Al referirse al ataque, reconoció que cualquier agresión contra un menor de edad es grave y representa una vulneración de sus derechos.