Habitantes de la comunidad de San Antonio Cárdenas, en la península de Atasta, se quedaron sin el servicio de atención médica que proporcionaba una unidad de Petróleos Mexicanos (PEMEX), luego de que se reportara el robo de una llanta de refacción del vehículo utilizado para brindar consultas a la población.

La Comisaría Ejidal de San Antonio Cárdenas informó que, a consecuencia de este incidente, se determinó suspender de manera definitiva el servicio médico, medida que afecta directamente a las familias que dependían de esta alternativa para recibir atención de salud dentro de su localidad.

El hecho ha generado preocupación debido a que la desaparición del servicio obliga a los habitantes a buscar otras opciones de atención médica, con las dificultades de traslado y los gastos adicionales que esto podría representar.

Ante esta situación, la Comisaría Ejidal hizo un llamado a los habitantes para proteger los bienes destinados al beneficio colectivo y colaborar con las autoridades mediante cualquier información que permita identificar a los responsables del robo.