Un aparatoso accidente entre dos tractocamiones provocó el bloqueo parcial de la carretera que conecta Isla Aguada con Ciudad del Carmen, a escasos metros de la subida al puente de La Unidad, lo que generó complicaciones para decenas de automovilistas que transitaban por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, las unidades de carga pesada presuntamente chocaron casi de frente y quedaron atravesadas sobre parte de los carriles, lo que impidió la circulación normal y ocasionó retrasos en ambos sentidos de la vía.

La magnitud del percance generó preocupación entre los conductores, debido a que se desconoce el tipo de mercancía que transportaban los tráileres y si alguno de los operadores resultó lesionado durante el impacto.

Ante la obstrucción de la carretera, se requirió la intervención de las autoridades para coordinar el retiro de las unidades siniestradas y restablecer el tránsito en este importante acceso a Ciudad del Carmen.