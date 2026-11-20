No es una persona confiable para los mandos federales, y por eso no la invitan a sus operativos en los reclusorios y en las acciones contra la delincuencia organizada.

Mientras la gobernadora Layda Elena Sansores San Román sigue evadiendo dar respuesta a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) en contra de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez y ocho de sus mandos operativos, (todos foráneos), ésta se sigue movilizando en todo el territorio estatal en busca de ganarse el respaldo ciudadano.

Ya es casi un hecho que la guanajuatense va ser la propuesta de la gobernadora Sansores para inscribirla como candidata a diputada federal por la vía plurinominal, en la tercera circunscripción correspondiente a los estados de Campeche, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Quintana roo y Yucatán.

Fiel a su costumbre de priorizar a los no campechanos por encima de las propuestas locales, Sansores San Román esté empecinada en hacer diputada federal a la guanajuatense, porque necesita dotarla de fuero. Sabe que una vez que acabe su gestión, la van a investigar por todos lados, así gane Pablo Gutiérrez Lazarus. Peor si pierden la gubernatura.

Por eso Marcela está urgida de foco, de reflectores, de difusión positiva de sus actividades, y por eso también la gobernadora no se cansa de ensalzarla como “la mejor secretaria de Seguridad de todo el país”, y la lleva a todos los municipios que visita, para placearla, y para que los ciudadanos puedan votar por Morena en la próxima elección en que los aspirantes a posiciones plurinominales estarán obligados a hacer campaña.

Pero quienes de verdad deberían recomendarla le han dado la espalda. No es una persona confiable para los mandos federales, y por eso no la invitan a sus operativos en los reclusorios y en las acciones contra la delincuencia organizada.

Y la muestra más patente de que no es del agrado de los mandos federales ocurrió el pasado 31 de octubre –en lo que fue su noche de brujas–, pues el secretario de Seguridad del Gobierno de la República, Omar García Harfuch, no la invitó cuando estuvo en Champotón, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento de Infantería de Marina, en San Luis Carpizo, para presidir la graduación de 166 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la SSPC como fµsılerøs paracaidistas y especialistas en doblado y mantenimiento de paracaídas.

La ausencia de Muñoz Martínez de ese trascendental evento la marcó para siempre. Se confirmó ante todos que no es reconocida ni valorada por quienes tienen a su cargo el combate real a la inseguridad.

Por eso, el pasado miércoles, Muñoz Martínez se esmeró en presumir fotografías donde aparece con García Harfuch, luego de la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública.

Una foto no se le niega a nadie, y García Harfuch tuvo que ceder a la insistencia de Marcela para retratarse juntos. Necesitaba quitarse la espinita de lo sucedido en Champotón.

Pero el mensaje ya es más que claro: Muñoz Martínez no es confiable y no representa las políticas de seguridad del país, y si Layda quiere hacerla diputada federal es su problema.

Habrá que ver si pasa los filtros, lo que se antoja casi imposible. Aunque de Morena todo se puede esperar.