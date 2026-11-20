Candelaria.- Una mujer identificada como Magdalena Aguilar, de aproximadamente 50 años, fue asesinada presuntamente con un arma punzocortante hoy, a las 9:00 de la mañana, en su domicilio ubicado en la calle 33, entre 8 y 10, de la colonia San Martín, cerca de Granja Vieja, en Candelaria, Campeche.

El presunto responsable fue identificado como F. G. O., vecino de la víctima, quien habría aprovechado que ella estaba sola mientras su esposo, Víctor Damas, conocido como “El Pavo” y empleado del Ayuntamiento de Candelaria, salió para participar en el desfile del 20 de noviembre.

De acuerdo con versiones preliminares, Magdalena habría sido agredida y luego arrastrada de los cabellos hasta su vivienda.

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes reportaron los hechos a las autoridades. Después, paramédicos confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Además, bomberos acudieron por un reporte de fuga de gas LP, pues se presume que el agresor habría intentado provocar un incendio para borrar evidencias.

El sospechoso fue detenido por elementos policiacos y trasladado a la Fiscalía General del Estado de Campeche, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el esclarecimiento del crimen.

Cabe señalar que el feminicidio fue confirmado por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) mediante un boletín, en el que indicó que el domicilio se ubica en la colonia Guanajuato.

Fuente: Versión Informativa Candelaria.