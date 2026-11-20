San Francisco de Campeche.- Mediante una publicación en la página oficial de la institución educativa, Víctor Ponce anunció que solicitó licencia al cargo de director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (Cecytec) y agradeció a la comunidad educativa el respaldo y la confianza durante su gestión.

Sin ofrecer detalles sobre los motivos de su licencia ni precisar cuánto tiempo estará separado del cargo, destacó el papel de la educación como herramienta de transformación.

También expresó su reconocimiento a la gobernadora Layda Sansores, al secretario de Gobierno, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, y al titular de Educación, Candelario Jesús Pacheco, así como a quienes forman parte de la institución.

Además, agradeció a docentes, directivos, personal administrativo y estudiantes de los 7 planteles del Cecytec por acompañarlo durante su paso por la Dirección General.