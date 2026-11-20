San Francisco de Campeche.- El secretario de Desarrollo Económico de Campeche, Jorge Luis Lavalle Maury, reconoció que existe preocupación por el posible cierre de Miel y Cera de Campeche, ante versiones sobre el finiquito de trabajadores, pero atribuyó la falta de apoyos estatales a un supuesto desorden administrativo dentro de la empresa. El funcionario del gobierno de Layda Sansores San Román aseguró que han sostenido reuniones con sus representantes, aunque señaló que las irregularidades detectadas impiden aplicar los programas de ayuda, mientras numerosas familias dependen de la actividad apícola.

Lavalle Maury contrastó la situación con la cooperativa de Champotón, que recientemente recibió apoyo gubernamental por cumplir las reglas de operación. Afirmó que el caso de Miel y Cera permanece bajo seguimiento del Gabinete Económico y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, pero no anunció medidas concretas para evitar un eventual cierre ni aclaró la situación laboral de los trabajadores ante los posibles finiquitos. Tampoco precisó qué alternativas existen para proteger la comercialización de miel campechana en los mercados internacionales.