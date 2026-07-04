LAMENTABLE QUE LAYDA DEDIQUE TIEMPO AL MEGASHOW CON “SESO LOCO” Y NO ATIENDA PROBLEMAS COMO EL DESEMPLEO Y LA INSEGURIDAD: ESQUIVEL

-“LA GENTE ESTÁ ARREPENTIDA DE HABER VOTADO POR MORENA”

Jorge Esquivel Ruiz, dirigente municipal del PRI, consideró preocupante que existiendo problemas como estar en los peores lugares en crecimiento económico, la falta de empleos y la inseguridad, la gobernadora Layda Sansores siga enfrascada en un problema familiar, en un megashow, con su sobrino Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, pues no aporta nada positivo al Estado.

Hoy, recalcó, importa que la gente tenga la certeza y seguridad de que va a regresar a su casa, y en recorridos por colonias y barrios las familias campechanas me han externado que están cansadas de esta política de Morena y arrepentidas de haber dado el voto.

Esquivel Ruiz añadió que el Gobierno Federal está prácticamente en la misma línea, pues se la pasa en dimes y diretes, en temas triviales, en lugar de atender problemas prioritarios que afectan a los mexicanos y campechanos.