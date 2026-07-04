sábado, julio 4, 2026
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CON MORENA, LA DEUDA CRECIÓ DE $10 BILLONES A $20 BILLONES: SHCP

De acuerdo con el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la autodenominada cuarta transformación le fueron suficientes 7 años para duplicar la deuda acumulada durante casi 2 siglos.

Las cifras señalan que del 1824 a 2018 la deuda llegó a 10 billones de pesos, mientras del 2018 al 2025, con Morena en el Gobierno Federal, la cifra aumentó a 20 billones de pesos.

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