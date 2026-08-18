“HABLA DEL VIAJE A MADRID”, “¿HABLARÁN DE LA CANCELACIÓN DE LA VISA A ANDY?” Y “…YA NO SABE QUÉ INVENTAR”, CRITICAN CIBERNAUTAS A LAYDA

Circula en Redes.- “Habla del viaje a Madrid”, “¿Hablarán de la cancelación de la visa a Andy por huachicol fiscal?” y “Maldita vieja ya no sabe qué vg inventar” y “Por qué no hablan de Rocha Moya?”, son algunas de las respuestas de cibernautas al anuncio de la gobernadora Layda Sansores**, de que** en su Martes del Jaguar de hoy hablará de la detención del contador del hermano de Alejandro “Alito” Moreno.

Tras su viaje en primera clase a Madrid**, para festejar** su cumpleaños número 81, un cibernauta lanzó: “¿Cómo te fue en España?”.

No faltaron las burlas con comentarios como: “Ya regresó y ni un llaverito les trajo a sus acarreados” y “Así son los ricos de agarrados”.

También hubo ironía ante el escenario adverso que enfrenta la entidad en rubros como economía, salud y seguridad: “Ya regresó para trabajar arduamente los martes, como acostumbra”.