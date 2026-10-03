SIETE BALAZOS CONTRA VIVIENDA DE MÉDICO EN CIUDAD DEL CARMEN; INVESTIGAN POSIBLE MÓVIL

CIUDAD DEL CARMEN.— Al menos siete detonaciones de arma de fuego fueron reportadas contra la vivienda del médico Leonel García Tercero durante la noche del jueves, en un ataque que provocó una movilización policiaca en distintos puntos de Ciudad del Carmen.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 de la noche en un domicilio ubicado sobre la calle 53, entre las calles 38 y 38-A. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos que presuntamente viajaban en una motocicleta dispararon contra la fachada y posteriormente huyeron.

Al menos siete impactos habrían quedado marcados en el inmueble. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas como consecuencia de la agresión.

Tras conocerse los hechos, elementos policiacos acudieron para resguardar el domicilio y realizar las primeras diligencias. También se reportó presencia de corporaciones de seguridad en el Centro Médico CESAT, al cual aparece públicamente vinculado García Tercero.

Entre las versiones que circulan sobre el posible móvil se encuentra una presunta extorsión o cobro de piso; sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que permita confirmar esa hipótesis.