CUATRO MUERTOS Y DOS HERIDOS EN CHAMPOTÓN; LA VIOLENCIA NO CEDE EN EL ESTADO

Mientras la gobernadora Layda Sansores San Román presume cifras a la baja en materia delictiva y defiende su estrategia de seguridad, los hechos violentos continúan en Campeche. Esta vez, un ataque armado en el poblado de Mayatecún, municipio de Champotón, dejó cuatro personas sin vida y dos más con lesiones de gravedad, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

La dependencia informó que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos policiacos acudieron al lugar y localizaron a las víctimas. Según los primeros testimonios, las personas consumían bebidas alcohólicas cuando, presuntamente, se originó una discusión entre dos sujetos, uno de los cuales habría sacado un arma de fuego y disparado contra los presentes. Las autoridades ministeriales realizaron las diligencias e iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos, mientras la SPSC desplegó un operativo de búsqueda para localizar y detener al presunto responsable.