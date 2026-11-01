CONTINÚA BLOQUEO EN LA CARRETERA 180 POR PROTESTA ELÉCTRICA EN ATASTA

La circulación permanece interrumpida sobre la carretera federal 180, a la altura de San Antonio Cárdenas, en la Península de Atasta, municipio de Carmen, Campeche, donde pobladores mantienen el bloqueo para exigir a las autoridades la conclusión, entrega y puesta en funcionamiento de la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los manifestantes mantienen su protesta ante los constantes problemas en el suministro de energía eléctrica que afectan a la región. La interrupción del tránsito continúa como medida de presión para exigir una solución a las autoridades.