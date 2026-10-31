Que los colegios de arquitectos y de ingenieros civiles, así como a los expertos en materiales y técnicas de construcción hagan una auditoría técnica a la obra del foro, para evitar desgracias futuras…



EL DIARIO DE LA TÍA



Robo a la vista



–“Ha causado gran preocupación ciudadana observar la baja calidad de los materiales que se están utilizando para la construcción del “gran foro Ah Kin Pech”, pues aparentemente la obra se está haciendo sin la cimentación adecuada, y con varillas que no reúnen las especificaciones para evitar derrumbes” alertó preocupado el bolero don Memín.



–“Yo no soy experta en materiales de construcción, respondió doña Chela, pero como dijera Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, y lo que estamos viendo es que los trabajos los están haciendo al xingadaxo, como si tuvieran prisa, o buscaran ahorrar todo lo posible para clavarse el dinero. Ojalá que los expertos en la materia hagan una revisión y obliguen a corregir las fallas” recomendó.



–“No sé de qué se espantan, terció el viejo Julián, si ya hemos visto que en esta Administración nada se hace con los cimientos correspondientes. De hecho todo el Gobierno de la Tía ha carecido de cimientos, por eso han dado bandazos terribles. Ojalá que el famoso teatro que están edificando no se venga algún día para abajo por la pésima calidad de sus materiales”.

–“Es un claro robo a la vista, añadió por su lado el poeta Casimiro. No sé si están haciendo un gallinero, o un edificio que supuestamente albergará a más de 10 mil personas. Hay que lanzar la alerta de una vez, no sea que más adelante, las autoridades de protección civil obliguen a derruir todo y a empezar de nuevo”.

–“Piensa mal y acertarás, parafraseó el rechoncho aseador de calzados, y en este caso desde el principio todos opinamos que se trata de una obra innecesaria que solo serviría para que nuestros gobernantes se lleven otros milloncitos más a la bolsa. Así que si los obligan a tirar lo edificado y a empezar de nuevo, para ellos mejor, porque la obra se encarece y el diezmo aumenta”.

–“Sea lo que sea, intervino doña Chela, cuya preocupación se había multiplicado no al 5 por 4 como dijera la presidenta, sino al mil por ciento, por lo que emplazó a los colegios de arquitectos y de ingenieros civiles, así como a los expertos en materiales y técnicas de construcción para que le hagan una auditoría y calibren la calidad de los materiales. Nadie le desea mal a nadie, pero si no hay certeza en que las cosas se están haciendo bien, podríamos lamentarnos más adelante en caso de que suceda una desgracia”.

–“La desgracia ya sucedió, le corrigió don Julián. Porque han sido cinco años de tragedia los que nos ha dado la Tía gobernanta, es una etapa desastrosa para nuestra historia y tendrá que hacerse un colosal esfuerzo para reponer estos años perdidos. Y en efecto, que se revise la calidad técnica de la obra, y que nos garanticen que reúne los requisitos elementales para que a este elefante banco que están construyendo no le salgan alas y salga algún día volando” recomendó.