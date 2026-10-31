CAMPECHE: PROHIBICIÓN TOTAL AL USO DE CELULARES EN ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA, ANUNCIAN

La Secretaría de Educación del Estado de Campeche aplicará a partir de la próxima semana la restricción total del uso de celulares en las escuelas del nivel básico, informó su titular Candelario Jesús Pacheco Pacheco.

“En educación básica habrá restricción total, es decir, no lo podemos utilizar en escuelas, y a partir de la siguiente semana ya se estará aplicando este protocolo”, recalcó el funcionario.

Explicó que el protocolo se hizo llegar a directores y maestros, y que en el primer Consejo Técnico se pidió realizar un análisis para despejar dudas, e indicó que el documento es claro y sencillo, además estar disponible en el portal de la Secretaría de Educación.

Pacheco Pacheco precisó que la restricción no es absoluta cuando se trata de actividades escolares: si un maestro, de manera organizada, necesita realizar una actividad con algún dispositivo, los alumnos sí pueden llevarlo, pero debe de ser una actividad bien planeada y organizada.

También aclaró que la medida no sólo aplica al celular, sino también a otros dispositivos como relojes inteligentes (smartwatches), computadoras o iPads vinculados, ante lo cual es fundamental el apoyo de las madres y padres de familia, así como de las maestras y maestros.

El secretario expuso que en los niveles medio y superior queda a criterio de cada escuela, donde podría darse el caso de que los estudiantes utilicen el celular en el receso, lo mantengan apagado o lo dejen en un espacio para recogerlo después.

“Ahí sí, ellos son un poco ya más grandes, ya son más responsables. Ustedes saben que hay algunos alumnos en bachillerato que tienen la mayoría de edad y ya toman una decisión”, comentó.