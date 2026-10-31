¡ALERTA RUMBO AL 2027!; ADVIERTE ACISCLO PAZ SOBRE POSIBLES ATENTADOS CONTRA CANDIDATOS EN CARMEN

-Próxima autoridad debe ser capaz de regresar la seguridad y reactivar la economía; no a foráneos en seguridad pública

De cara al próximo proceso electoral de 2027, el empresario y exdirigente del PRD, Acisclo Paz López, advirtió del riesgo de que se registren @t£nt@dos en contra de “candidatos que no convienen”, como ha ocurrido en otros procesos electorales, y pidió a los ciudadanos dejar de votar por las siglas de un partido y analizar la capacidad, preparación y propuestas de quienes aspiren a gobernar Carmen, para salir de la crisis económica e inseguridad.

La ciudadanía, remarcó, deben evaluar los perfiles de los aspirantes más allá de su militancia política, y privilegiar a quienes demuestren capacidad para atender la inseguridad, reactivar la economía y mejorar las condiciones de vida de los carmelitas.

La difícil situación económica y los problemas de inseguridad que enfrenta Ciudad del Carmen, puntualizó Paz López, requieren autoridades con experiencia y proyectos definidos capaces de generar condiciones para la recuperación económica y garantizar la tranquilidad de las familias.

Cuestionó también que administraciones municipales recurran a funcionarios foráneos para ocupar cargos relacionados con la seguridad pública, cuando hay personas capacitadas en Carmen que conocen las colonias, comunidades y principales problemáticas del Municipio.

Los operativos y rondines tradicionales no son suficientes para combatir la delincuencia, por lo cual el próximo Gobierno Municipal deberá contar desde el inicio con una estrategia efectiva de prevención y seguridad, en lugar de improvisar soluciones cuando asuma el cargo.