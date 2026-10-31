CAMPECHE: “DEFINITIVAMENTE SÍ”, CONFIRMA ANA LÓPEZ ALIANZA DEL PT CON MORENA Y VERDE EN APOYO A PABLO POR LA GUBERNATURA

El Partido del Trabajo (PT) en Campeche confirmó su alianza con Morena y El Verde, para apoyar en el próximo proceso electoral a Pablo Gutiérrez Lazarus como candidato a gobernador del Estado, informó la diputada local y representante nacional del PT en la entidad, Ana María López Hernández.

“Definitivamente sí”, sentenció la legisladora al ser cuestionada sobre la alianza, y explicó que arrancaron las mesas de trabajo a nivel nacional para comenzar a formalizar los temas locales y, una vez superado el tema de la gubernatura, avanzaron mucho en esta primera reunión en los temas de ayuntamientos, distritos y juntas municipales.

Cuestionada sobre si la alianza será total, López Hernández aclaró que por ley tienen que dejar un Municipio y un distrito fuera de la coalición, pues es obligatorio, y sobre cuáles serían, señaló que se definirá en la mesa y que lo informarán en su momento.

“Lo que sí les puedo decir es que hay buen ánimo de parte de El Verde, como de Morena y de nosotros, que vamos avanzando muy bien”, expresó.

Respecto a la afiliación del PT de los exalcaldes de Calkiní y Hecelchakán (Sonia Cuevas y José Brito, respectivamente), y si uno de ellos será candidato a la Alcaldía, la diputada indicó que todos tienen su corazón y están en la mesa, y que coincidieron en que buscarán perfiles que sumen.

“Por historia siempre se han adherido, han buscado espacios compañeras y compañeros que ven la fuerza del que va arriba. Hoy queremos que no sea la fuerza nada más del que ya está perfilado, sino que también los que vayamos sumemos más y le vamos a apostar al mejor”, afirmó.

Finalmente, sobre si con estos perfiles se busca hacer la tercera fuerza política del Estado, López Hernández respondió afirmativamente. “El PT yo creo que lo ha demostrado con esa intensa actividad y trabajo territorial que traen todos los Municipios”, concluyó.