SÓLO UN CASO DE INGRESO DE DROGA EN EL PLANTEL CONALEP DE CARMEN, REVELA LA DIRECTORA GENERAL

Al señalar que de manera periódica se realizan revisiones de mochilas en los planteles escolares, con el consentimiento de los padres, la directora general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Angélica Lara, reveló que desde su llegada al cargo sólo han detectado a un joven en el plantel Carmen que intentó introducir droga al plantel, con fines de consumo y no de venta.

Además, aseguró que no se ha detectado la intención de alumnos de ingresar armas u otro tipo de objeto prohibido, a los planteles escolares.