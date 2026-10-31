CARMEN: LAYDA POLITIZÓ EL TEMA DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y SE BURLÓ DE LOS ATASTECOS AL NO TERMINARLA EL PASADO 31 DE OCTUBRE, RECALCAN

-Ahora intenta desacreditar la inconformidad ciudadana

El presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Carmen, Renato González Domínguez, acusó al Gobierno de Layda Sansores de intentar desacreditar la inconformidad de los habitantes de la Península de Atasta, al señalar que el probable bloqueo carretero responde a intereses políticos y no al incumplimiento de los compromisos con la población.

El dirigente priísta sostuvo que las propias autoridades politizaron el problema al prometer la subestación eléctrica para el 31 de octubre, y no cumplir.

Advirtió que el problema del deficiente servicio eléctrico no se resolverá con la construcción de la subestación, pues también se requiere la interconexión eléctrica, la sustitución de transformadores y la renovación del cableado en las comunidades.

González Domínguez consideró que responsabilizar a actores políticos por las protestas, es una forma de evadir las demandas ciudadanas, y exigió al Gobierno dejar de engañar a los habitantes de Atasta con fechas de entrega que no se cumplen.