ESCÁRCEGA: ASEGURA LA POLICÍA 19 MOTOS POR FALTA DE PAPELES Y APLICA 276 PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA SIN OBTENER RESULTADOS POSITIVOS

Escárcega.- Dentro del operativo implementado la noche de ayer viernes en la avenida Héctor Pérez Martínez de esta ciudad, elementos de Seguridad Pública, con apoyo de personal de la Secretaría de Salud, aplicaron 176 pruebas de alcoholimetría, sin que ningún conductor resultara positivo, pero aseguraron 19 motocicletas por falta de tarjeta de circulación y de licencias y no portar casco.

Nueve de los motoristas entregaron sus licencias de manejo como garantía, en tanto sus unidades motrices fueron trasladadas a un corralón de la ciudad, de donde podrán rescatarlas tras cubrir la sanción correspondiente.

De acuerdo a la Policía Municipal, se les dará todas las facilidades para su entrega, una vez que demuestren la legitima propiedad de la unidad.