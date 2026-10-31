CÁRCEL PARA TADDEI E INVESTIGACIÓN DE LA FGR, EXIGE EL VICECOORDINADOR DE MORENA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, exigió cárcel para la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y una investigación penal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción en el órgano electoral.

Lo anterior, durante la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, donde el legislador morenista sostuvo una postura firme frente a las supuestas anomalías detectadas en el organismo electoral.

Y aseveró: “La señora Guadalupe Taddei debe de ir a la cárcel, deben de fincarse la responsabilidad administrativa y también responsabilidades penales, la Fiscalía General de la República (FGR) debe abrir una investigación de oficio y debe intervenir de manera inmediata y directa en el aseguramiento de los bienes y de las cuentas de los grupos y de las empresas que aquí hemos conocido como proveedoras de material y de insumos de carácter electoral”.

Y subrayó: “El país necesita un maxiproceso. Creo que el anterior titular del órgano interno de Control y el anterior auditor Superior de la Federación nos deben informaciones más claras, porque la presencia este c@rt€l y de este sistema de coyotaje electoral empezó a fraguarse desde hace muchos años y nadie debe ser exculpado”.

Las investigaciones recientes, añadió el diputado, nos muestran indicios suficientes para actuar con contundencia y mucha profundidad, y es el momento de que la Cámara de Diputados radicalice las acciones contra la corrupción y suprima los altos niveles de impunidad.

Para atajar la problemática, Ramírez Cuéllar propuso convocar a reuniones inmediatas con la titular del órgano de competencia económica, “para que nos dé cuenta de la coalición que se estableció entre los distintos proveedores y contratistas”.

Video: Político Mx.