SIN ACUERDO CON MASECA; CAMPESINOS DE CAMPECHE LLAMAN A MOVILIZARSE

Campesinos maiceros de Campeche anunciaron que iniciarán movilizaciones tras no alcanzar un acuerdo con la empresa Maseca durante la reunión sostenida este lunes 27 en la Secretaría de Gobernación.

En un audio difundido entre los productores, un integrante de la comisión que acudió al encuentro explicó: “Venimos a la reunión del 27 a la Secretaría de Gobernación y nada más para comunicarles que no hubo acuerdo. Ya estábamos cerca de la meta de los 7 mil 200, pero Maseca no quiere subir el precio”.

De acuerdo con su testimonio, la empresa mantiene su oferta en 5 mil 200 pesos por tonelada, mientras que el gobierno federal aceptó aportar mil pesos más por tonelada, con lo que el monto total alcanzaría los 6 mil 200 pesos. “La industria no quiere pagar ni lo que se pagó el año pasado. El año pasado Maseca pagó a seis pesos, con los mil pesos que el gobierno federal puede aportar llegaríamos a los 7 mil o hasta 7 mil 200”, señaló el productor.

Ante la falta de acuerdo, el mensaje convoca a los agricultores a organizarse en cada ejido. “Hay que hacer las reuniones allá en Campeche y movilizarnos porque no va a quedar de otra, si no la cosecha 2025 no la van a querer pagar a 5 mil 200”, advirtió.

El grupo de campesinos planea regresar a Campeche para reunirse y preparar acciones de protesta a partir del jueves. “Corran la voz para que todos los agricultores se enteren y hagamos un movimiento”, concluye la grabación.