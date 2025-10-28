ANUNCIA BIBY EL ARRANQUE DE “PAVIMENTACIÓN “IMPARABLE” PARA 16 COMUNIDADES

Desde la Junta Municipal de Alfredo V. Bonfil, la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, anunció el arranque de “pavimentación imparable” para 16 comunidades, que beneficiará a miles de familias, acción que, resaltó, tenía 20 ó 30 años de no realizarse, pero “vamos a hacerles justicia”.

En compañía de la autoridad de Bonfil, Luis García, recalcó: “No hemos iniciado todavía, acuérdense que ya falta muy poquito para que inicie, es algo que se va a hacer y está contemplado para estas 16 comunidades, y en una segunda etapa contemplaremos a otras”.

La ventaja –agregó la alcaldesa–, es que vamos a iniciar y ya no hay lluvias, por lo cual podremos hacer un mejor trabajo, pues obviamente cuando pavimentas y llueve es imposible hacerlo, así que un poquito más de paciencia.

“Después de 20 ó 30 años sin atención en las comunidades, por fin vamos a hacerles justicia, sobre todo a nuestros niños que van caminando hacia la escuela y que luego sus zapatos se llenan de lodo. Para ustedes, para sus familias, esta pavimentación imparable llega pronto”, finalizó Biby Rabelo.