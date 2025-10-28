ZAFARRANCHO AZULEJO

Lo único que buscaban era desviar la atención para que se deje de hablar del ridículo que hizo la hermanita Laurita en su “informe” de actividades.

A sillazos y puñetazo limpio intentaron los consejeros estatales del partido azul zanjar sus diferencias y quedarse con el control total del partido, pero lo único que lograron fue un espectáculo deprimente que confirma que esas siglas van rumbo a la extinción, que sus mejores tiempos ya pasaron y que por más que intenten reconstruirse, lo único que logran es hundirse más, reflexionaba con sus amigos el viejo Julián.

–“Si los viera Gómez Morín, Castillo Peraza o Maquío Clouthier, sin duda que regresarían decepcionados a sus tumbas, respondió el poeta Casimiro. La ambición no por el poder, porque eso lo perdieron hace tiempo, si no la posibilidad de convertirse en interlocutores del Gobierno para negociar con ellos posiciones y privilegios, es la motivación única de ese pleito que deja mal parado al que fue en su momento el principal partido opositor y que dirigió pro 12 años a este país”, subrayó.

–“A mí ya no me llevan al baile con esos espectáculos, contestó doña Chela. Lo único que buscaban era desviar la atención para que se deje de hablar del ridículo que hizo la hermanita Laurita en su “informe” de actividades. Por más que la Chacha Walas difundió un boletín para decir que sí se informó y sí hay logros, en la gente se mantiene la burla y la mofa por el ridículo que hicieron” aseguró.

–Hay cosas que no se pueden negar, coincidió el bolero don Memín y creo que lo que sucedió en la Mansión Carbajal la semana pasada fue lo más patético y ridículo que se haya visto. Por más que la defiendan y se quieran quitar el golpe, ya el pueblo ha emitido su veredicto de repudio, repulsión y rechazo a la falta de seriedad con que se maneja este Gobierno” aseveró.

–“No dudo que una cosa haya tenido que ver con la otra, asentó el viejo Julián. No hay que olvidar que un grupo de dirigentes azulejos están abiertamente al servicio del Gobierno guinda en la Cámara local de diputados donde se ponen como tapetes para la aprobación de las leyes que benefician a la Tía gobernanta. No ha salido de la boca de los dos diputados azules ni la más leve crítica a los yerros de esta Administración, y este silencio cómplice tiene una generosa recompensa”.

–“Totalmente cierto, respaldó el poeta Casimiro. La razón de los sillazos y de los golpes del pasado domingo tiene que ver con el control total del partido. Quien se quede al frente tendrá carta abierta para negociar con el Gobierno de la Tía y si todo sale como ellos planean podrán tener otros seis años de vacas gordas, aunque con ello hayan excavado la tumba de ese partido que al menos en nuestra tierra ya dejó de ser opositor y es uno más de los serviles aliados del régimen” puntualizó.