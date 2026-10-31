EXIGEN A ADDA SOLÍS ACLARAR SI ESTÁ VINCULADA A PRESUNTAS AMENAZAS CONTRA UNA MADRE

Una publicación de la página Padres Fantasma Campeche pone en el centro de la polémica a la secretaria estatal de Turismo, Adda Solís Peniche, a quien la hacen un llamado a que aclare si tiene conocimiento de un presunto conflicto familiar en el que, según el señalamiento, su primo y papás habrían amenazado a una madre con quitarle a su hijo.

De acuerdo con el mensaje, los presuntos involucrados utilizarían el nombre de Solís Peniche para ¡ntim¡dar a la mujer.

La página cuestionó si la señalada tiene alguna relación con estos hechos, y la exhortó a deslindarse públicamente en caso de no tener participación.