sábado, octubre 31, 2026
Lo último:
Locales

EXIGEN A ADDA SOLÍS ACLARAR SI ESTÁ VINCULADA A PRESUNTAS AMENAZAS CONTRA UNA MADRE

Una publicación de la página Padres Fantasma Campeche pone en el centro de la polémica a la secretaria estatal de Turismo, Adda Solís Peniche, a quien la hacen un llamado a que aclare si tiene conocimiento de un presunto conflicto familiar en el que, según el señalamiento, su primo y papás habrían amenazado a una madre con quitarle a su hijo.

De acuerdo con el mensaje, los presuntos involucrados utilizarían el nombre de Solís Peniche para ¡ntim¡dar a la mujer.

La página cuestionó si la señalada tiene alguna relación con estos hechos, y la exhortó a deslindarse públicamente en caso de no tener participación.

También te puede gustar

“ES CHISTOSO LO AMBIVALENTE DEL TÉRMINO ‘INCITAR AL ODIO’, PORQUE LAYDA LO USA LOS MARTES BAJO DISFRAZ DE VERDAD”: CIBERNAUTAS

Gobierno Estatal erogará 217.5 mdp en pago de aguinaldos

CIRCULA ENREDES: EL AGRADECIMIENTO DE PABLO A LAYDA EXHIBIÓ EL CIRCO PARA NOMBRARLO COORDINADOR DE DEFENSA DE LA TRANSFORMACIÓN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *