sábado, octubre 31, 2026
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MOTOCICLISTA PIERDE UN DEDO TRAS CHOCAR CONTRA MURO DE CONTENCIÓN EN LA CURVA DE TEPAKÁN

Un joven motociclista de aproximadamente 24 años resultó gravemente lesionado y sufrió la amputación de un dedo de la mano, luego de derrapar y estrellarse contra un muro metálico de contención en el entronque hacia la comunidad de Tepakán.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad e intentó rebasar a otro vehículo, pero perdió el control de su motocicleta al tomar una curva.

Tras el fuerte impacto contra la barrera metálica, el joven salió proyectado hacia la maleza a un costado de la carretera, donde quedó con múltiples golpes y la amputación de uno de sus dedos.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo debido a la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al hospital IMSS-Bienestar de Calkiní, donde recibiría atención médica especializada y una intervención quirúrgica.

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