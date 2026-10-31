“VISUALIZA” ANTONIO JIMÉNEZ QUE MUCHOS DIPUTADOS DE MORENA SERÁN CANDIDATOS… ¡Y “OLVIDA” LAS CAMPAÑAS ANTICIPADAS, COMO LA SUYA!
-“EN DICIEMBRE LO VEREMOS CON MAYOR CLARIDAD”
Tenemos algunos compañeros que lo han hecho público, eso es lo que sabemos, pero creo visualizaremos a gran parte de este Congreso participando en los próximos procesos electorales, respondió el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, diputado plurinominal José Antonio Jiménez Gutiérrez, a la pregunta de si sabe cuántos compañeros de su bancada de Morena se han inscrito para alguna coordinación.
Y a pesar de que otros diputados morenistas y él mismo han sido grabados y fotografiados incurriendo en campaña adelantada, en su caso hasta en Municipios, dijo que la jornada electoral local no ha arrancado de manera formal, y seguramente a partir de diciembre “estaremos ya viendo con mayor claridad quiénes son los compañeros que van a disputar la representación popular en diferentes espacios”.