HABRÁ MISAS EN CEMENTERIOS DE LA CAPITAL POR EL DÍA DE FIELES DIFUNTOS; CONOCE LOS HORARIOS

Con motivo de la conmemoración de los Fieles Difuntos, este lunes 2 de noviembre se celebrarán misas en distintos cementerios de la capital campechana, donde las familias podrán acudir a recordar y orar por sus seres queridos.

La parroquia de San Antonio de Padua informó que se oficiará una misa a las 10:00 de la mañana en el mausoleo y otra a las 5:00 de la tarde en el cementerio de Samulá. Por su parte, la parroquia de San Román anunció dos celebraciones eucarísticas en el panteón de San Román, programadas para las 8:30 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, la parroquia de Santa Lucía celebrará una misa en el cementerio a las 8:00 de la mañana, como parte de las actividades religiosas dedicadas a los fieles difuntos. Además de las ceremonias en los camposantos, las parroquias mantendrán celebraciones en sus templos, de acuerdo con los horarios establecidos para esta fecha.