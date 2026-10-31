ESCÁRCEGA SE PREPARA PARA EL DÍA DE MUERTOS, FAMILIAS LIMPIAN TUMBAS Y COMIENZA LA VENTA DE FLORES EN LOS PANTEONES

Previo a la celebración del Día de Muertos, familias escarceguenses comenzaron a acudir a los cementerios de la ciudad para limpiar las bóvedas, colocar flores y realizar los arreglos necesarios para recordar a sus seres queridos.

Como parte de esta tradición, en las entradas de los panteones ya se instalaron comerciantes dedicados a la venta de rosas, flores y veladoras, productos que cada año registran mayor demanda durante estas fechas.

Aunque durante la mañana de este sábado la afluencia de visitantes fue reducida, se espera que por la tarde aumente la presencia de familias. Se prevé que el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre sean los días de mayor actividad en los cementerios, cuando cientos de escarceguenses visiten las tumbas de sus familiares para llevar ofrendas y dedicarles un momento de recuerdo.