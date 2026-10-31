sábado, octubre 31, 2026
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DESDE TEMPRANA HORA INICIÓ LA VENTA ESPECIAL EN EL “SÁINZ DE BARANDA” POR LAS FESTIVIDADES EN HONOR A LOS DIFUNTOS

-Confían locatarios en registrar buenas ventas

Desde temprana hora, locatarios del mercado principal “Pedro Sáinz de Baranda” dieron inicio a la venta especial por las festividades en honor a los difuntos, la cual concluirá a la medianoche.

Ante ello y con gran variedad de productos, los comerciantes esperan que a lo largo de la jornada los ciudadanos acudan a realizar sus compras para sus altares.

Los precios varían, como los mazapanes que van de 10 a 15 pesos por pieza, la hoja de plátano a entre 15 y 20 pesos la “pieza” y el kilo de tomate en 38 pesos.

Los locatarios confían en que tendrán buenas ventas para recuperar la inversión y obtener ganancias, en especial los que ofrecen pan grande, cuyos precios van de los 65 a los 80 pesos por piezas, además de dulces tradicionales.

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