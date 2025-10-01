OTRA RENUNCIA EN EL GOBIERNO DE CAMPECHE: NAYELI HEREDIA SE DESPIDE DE LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO

Nayeli Heredia anunció en sus redes sociales su salida de la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social en Campeche, sumándose a la lista de renuncias dentro de la actual administración estatal.

En su publicación, agradeció a la gobernadora Layda Sansores San Román la confianza y respaldo durante su etapa laboral, además de reconocer al secretario federal Marath Bolaños López por el apoyo a la dependencia. También expresó su aprecio a los trabajadores de la subsecretaría y aseguró que desde cualquier espacio continuará contribuyendo al proyecto de la Cuarta Transformación, ahora bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.