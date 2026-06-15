lunes, junio 15, 2026
Lo último:
Locales

AHORA RESULTA QUE EL VOCERO DESCONOCE DETALLES DE LA DETENCIÓN DE PERIODISTA QUE CUBRÍA ACCIDENTE

San Francisco de Campeche.- Contrario a su habitual protagonismo en toda clase de información de cualquier dependencia, pues está identificado como uno de los funcionarios con mayor acceso a la información interna de su jefa, la gobernadora Layda Sansores San Román, esta vez el vocero estatal Walther Patrón Bacab dijo desconocer la detención del periodista Carlos Tun cuando cubría un accidente, y para justificarse afirmó que se debe hacer una investigación y llevarla a Honor y Justicia por parte de la policía, para emitir una postura al respecto.

Y argumentó: “La ventaja que tenemos es que ahora todos los policías cuentan con una bodycam para ver el comportamiento, porque si en algún momento el policía le estaba diciendo que respetara, no sé, donde estaba sucediendo cualquier acto y el periodista no respetaba esa parte, pues a lo mejor allá hubo algo, pero no debemos caer en agresión ni nada por el estilo”.

Además, adelantó que platicará con Marcela Muñoz para hacerle un comentario y averiguar más para dar información.

También te puede gustar

LA ALCALDÍA DE CAMPECHE PRESENTA PROGRAMA ARTÍSTICO Y CULTURAL “NOCHES DE LA 59”; SERÁ DE ESTE 25 JULIO AL 16 DE AGOSTO

Prevén derrama económica de más de 10 mdp en Buen Fin 2021.

Minimiza PRI que MORENA esté impulsando a Layda a la gubernatura por cuarta ocasión

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *