lunes, junio 15, 2026
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MÁS DE $40 MILLONES PARA TENER SILLAS VACÍAS, PUESTOS SIN CLIENTES Y FALLAS EN EL AUDIO EN EL DOMO DEL JAGUAR

En lo que se ha vuelto costumbre en el Domo del Jaguar durante las transmisiones de los partidos del Mundial de Fútbol, cuyos derechos costaron más de 40 millones de pesos, una vez más abundaron las sillas vacías en el encuentro Irán contra Nueva Zelanda, con un detalle adicional: fallas en el audio.

Desde luego, los puestos de emprendedores tampoco registran ventas ante los pacientes y resignados encargados o dueños.

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