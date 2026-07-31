SI CAMINA COMO PATO…

Ningún ciudadano podrá hacer una denuncia pública en contra del Gobierno porque se le podría acusar de difundir información falsa y sería sancionado con todo el rigor…

–“Con la novedad de que el régimen autoritario guinda sacó otra vez las garras, y prohibió al dirigente tricolor Alito, que denomine como “narco partido” a la institución política que nos gobierna, mientras que la propia Emperatriz Claudia, defiende el llamado “derecho de las audiencias” para sancionar con todo rigor, a los medios informativos, que, según el Gobierno, “falten a la verdad” narró preocupado el bolero don Memín.

–“Yo siempre he dicho que los del actual Gobierno son malos y llorones, aseveró doña Chela. Cuando eran oposición se la pasaban calumniando e insultando a los gobiernos de la época, y siempre ponían en el pedestal más alto al derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión, pero ahora que están en el poder, pretenden controlar todo lo que se publique o se difunda, según ellos, en defensa de la sociedad que recibe esas informaciones”.

–“No tardaron en sacar su verdadero rostro, coincidió el viejo Julián. Y lastimosamente esas pretensiones de censura y de control autoritario que se discuten a nivel nacional, no solo tendrán impacto en los medios de información sino en toda la sociedad. Ningún ciudadano podrá hacer una denuncia pública en contra del Gobierno porque se le podría acusar de difundir información falsa y entonces, sancionarlo con todo el rigor. Hemos regresado a estos tiempos revolucionarios del ‘fusila, después virigüas’ que a tantos inocentes envió a la tumba” rememoró.

–“Ciertamente que toda la sociedad se encuentra amenazada, respaldó el poeta Casimiro, por eso es que las mentes más brillantes y pensantes del país, los ciudadanos que siempre han luchado por la democracia, por la pluralidad y por el respeto a nuestros derechos civiles, han cerrado filas en contra de las pretensiones del Gobierno de instaurar un régimen de censura y de control sobre lo que debe publicarse y lo que no. Esperemos que prevalezca la cordura” imploró.

–“Yo solo digo que si camina como pato, tiene plumas como pato, y hace cuac-cuac como pato, seguramente que estamos frente a un pato, por eso es que resulta incomprensible que se prohíba al líder Alito calificar como “narco-partido” a los guindas, cuando que hemos constatado muchas pruebas de que tienen vínculos con esos grupos criminales, por eso es que los gringos están investigando a varios de los representantes de este Gobierno que, curiosamente son protegidos por la Administración de la Emperatriz Claudia. Si no tienen nada qué temer, que dejen trabajar a los norteamericanos” demandó el bolero don Memín.

–“Ya decía yo que las acciones de intolerancia, acoso, persecución y encarcelamiento contra periodistas por parte de la Tía, no eran casos aislados, especuló doña Chela. Ahora vemos que formaba parte de todo un plan de este régimen autoritario y dictatorial que intenta silenciarnos a todos. Pero no hay que dejarnos amedrentar, ellos mismos pregonaban en sus arengas que todo el poder radica en el pueblo, y por eso esperamos que en la próxima elección corrijamos el rumbo del país, y se lo quitemos a esos promotores del totalitarismo y la represión” demandó.