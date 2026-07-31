LAYDA HA DILAPIDADO RECURSOS EN OBRAS FARAÓNICAS, INNECESARIAS E “INFLADAS”: PORTELA CHAPARRO

-“LA CIUDADANÍA DEBE ABRIR LOS OJOS PARA EVITAR OTRO SAQUEO”

El representante del Colegio de Profesionistas del Colegio de Abogados, Francisco Portela Chaparro, criticó el desempeño del Gobierno de Layda Sansores, al señalar que en los últimos 5 años ha realizado gastos excesivos e “inflados” en proyectos innecesarios.

El abogado afirmó que existe una percepción ciudadana de que los recursos públicos han sido dilapidados en obras faraónicas con costos elevados o “inflados”, por lo cual los campechanos deben abrir los ojos para no permitir que nos vuelvan a saquear como lo hizo este Gobierno y que no repita Morena, que ha dado malos resultados tanto en Campeche como en todo el país.

Portela Chaparro también cuestionó la llegada de trabajadores provenientes de otras entidades para ocupar cargos dentro del Gobierno Estatal, pues desplazó a profesionistas campechanos que durante años laboraron en la administración pública.

“Es lamentable que hayan traído gente de fuera de todos los niveles, desplazando a los campechanos que por años habían estado trabajando en el Gobierno del Estado”, recriminó.

El representante del Colegio de Abogados manifestó que espera que la ciudadanía analice los resultados de la actual Administración, para evitar otro saqueo y que Morena vuelva a ganar.