SHEINBAUM SOCAVA POLÍTICA DE TRUMP HACIA CUBA: CONGRESISTA REPUBLICANO; “MÉXICO ES UN DESGOBIERNO CORRUPTO”

En sus redes sociales, el congresista republicano de origen cubano Carlos A. Giménez llamó a México “desgobierno corrupto” y culpó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de socavar la política de Donald Trump hacia Cuba al apoyar a la Isla, y advirtió que habrá consecuencias.

En su publicación escribió: “Desde el Congreso de USA denunciamos al desgobierno corrupto de México, por seguir socavando la política de Estados Unidos hacia el régimen asesino en Cuba. Claudia Sheinbaum está perpetuando a la dictadura más longeva de la región y su pésimo acciones no es de una aliada cuando se pretende negociar el Tratado de libre comercio entre nuestros países”.

Para finalizar advierte: “No son buenos vecinos y tendrán que enfrentar las consecuencias”.