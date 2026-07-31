CIRCULA EN REDES: POR AMENAZAS CONTRA LÍDERES, PESCADORES NO IRÁN AL INFORME DE LAYDA; ACUSAN INFILTRACIÓN DE GRUPOS DE CHOQUE

La Federación de Comunidades Pesqueras Ribereñas y Acuicultores del Municipio de Campeche, integrada por representantes de Champotón, Seybaplaya, Villamadero, Lerma, San Román, 7 de Agosto, Camino Real e Isla Arena, anunció que no asistirá al V Informe de Layda Sansores, en el que espera el anuncio del incremento de recursos para el apoyo de veda y baja captura, por considerar que no existen condiciones de libre manifestación ni de asistencia segura.

En una carta abierta dirigida a la opinión pública y al Gobierno del Estado, los pescadores denunciaron amenazas directas contra sus representantes y la presunta infiltración de grupos de choque con el objetivo de desestabilizar el movimiento.

Los firmantes recordaron el caso ocurrido el pasado 8 de marzo, cuando una representante de un colectivo feminista fue detenida y permanece en prisión preventiva en el penal de Kobén, acusada de delitos como motín, lo que consideran un antecedente que evidencia el riesgo de asistir a eventos oficiales.

Ante este contexto, las comunidades acordaron que será a través de los medios de comunicación como darán seguimiento al anuncio oficial, por lo cual una vez que el Gobierno dé a conocer la cifra destinada al apoyo de veda y baja captura, convocarán a los medios para fijar postura pública sobre lo anunciado.

La comunidad pesquera refrendó su disposición al diálogo institucional, y aseguró que continuará las gestiones para lograr el apoyo de gasolina al sector pesquero dentro del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (Pacma) de Pemex.

“Esperamos que el Gobierno del Estado mantenga las reuniones con el sector pesquero en un marco de respeto y colaboración, para que se clarifique el destino de la gasolina”, señalaron.

La carta está firmada por 14 representantes de las 8 comunidades, entre ellos José Huicab Fernández (San Román), Juvencio Pastrana Bolívar (7 de Agosto), Javier Cosgalla Delgado (Champotón) y Abraham Martínez Caamal (Lerma), quienes reiteraron su demanda de transparencia en la asignación de los recursos.