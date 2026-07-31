PYMES NECESITAN APOYO EL GOBIERNO ESTATAL PARA CRECER Y GENERAR EMPLEOS: CANACO

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos señaló que una petición al Gobierno Estatal es que voltee hacia el sector empresarial, principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las mayores generadoras de empleos, para que puedan crecer.

Su presidente Juan Pablo Mex Salazar dijo que se requiere tener el apoyo del Gobierno, mediante la oportunidad de trabajar con los tres órdenes para crecer y beneficiar a las familias que dependen de las Pymes.

Reiteró que las Pymes representan más del 90% de las empresas que sacan adelante al país, por lo cual el apoyo, y también la capacitación, son importantes para crecer y consolidarse.