EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 31 DE JULIO DE 2026

5 AÑOS DE DESASTROSO RETROCESO.

Todo este mes nos dimos la tarea de enlistar aquí los fracasos que acumula en cinco años, en todos los rubros, el corrupto, rapaz, nefasto e inútil gobierno de Layda Sansores. Campeche ha sufrido daños incuantificables por las pésimas ocurrencias de una gobernadora que, a lo mejor por su avanzada edad y múltiples complejos, nunca estuvo a la altura del reto. Le quedó grande el cargo pues.

Lejos de combatir la corrupción, la multiplicó y encubrió. Acabó con la precaria economía local. Fracasó rotundamente en atraer inversiones y en crear empleos formales. Permitió la reducción de servicios médicos, no abasteció medicamentos en los centros de salud, suspendió los tratamientos para los enfermos de cáncer. Permitió la deforestación criminal de la selva campechana para construir el Tren Maya y dejó en el abandono la promoción turística. Restó apoyos y careció de estrategia para impulsar la pesca, agricultura, ganadería, apicultura y silvicultura.

El sector educativo no mejoró, apenas el 21% de los planteles cuenta con internet y su plan de conectividad es un fiasco. Gracias a Layda Sansores, Campeche padece un alarmante decrecimiento económico y su peor crisis de inseguridad. Se sigue violentando como nunca a las mujeres y a la libertad de expresión, no hay rendición de cuentas, ni siquiera una aclaración de los fondos ilícitos que recibió para su campaña. El sansorismo resultó ser una peste devastadora.

ANTE NULOS RESULTADOS, SE APUESTA AL SHOW.

En las Redes de Poder, que publica Reporte Índigo, comentan ayer que “El show (en Campeche) debe continuar”, por lo que Layda Sansores, en vez de rendir cuentas a los campechanos, apostará por otro baile del jaguar para inaugurar una estatua de ese animal, porque su gobierno es tan mediocre que no da para más. Reproducimos.

“Desde Campeche nos cuentan que el próximo informe de la gobernadora Layda Sansores va en camino de convertirse en un ejercicio de escenografía más que de rendición de cuentas. Ante la falta de resultados en seguridad, desarrollo económico y servicios públicos, la atención se ha centrado en la develación de una escultura monumental de un jaguar que, según versiones, habría costado alrededor de 3 millones de pesos del erario y sería presentada como parte del evento. No faltan quienes ironizan con que, cuando el balance de gobierno se inclina hacia lo negativo, siempre queda el recurso de apostar por el “show”. El problema es que ni una escultura alcanza para ocultar los cuestionamientos a una administración que ha privilegiado el espectáculo político sobre los resultados.”

Esperamos con ansias el mensaje de la peor y más corrupta gobernadora que ha padecido Campeche en toda su historia, para desmenuzarlo y mostrar como cada año, cómo miente Layda Sansores a los campechanos. Ánimo que ya sólo le restan 412 días a su corrupta administración.