ZUBIETA NO COMBATE EL “PIRATAJE” EN CALKINÍ: MAIRELY UC; “¿QUÉ INTERESES O NEGOCIOS TIENE CON ESAS EMPRESAS?

SI NO NOS ATIENDE HOY, MAÑANA HAREMOS PLANTÓN FUERTE DURANTE EL V INFORME DE LAYDA, ADVIERTE

Mairely Uc Tun, presidenta de la agrupación “Thu Tiip’i kin” del Municipio de Calkiní, acudió a la Agencia Reguladora de Transporte de Campeche (Artec) para exigir operativos contra las combis foráneas que siguen laborando con impunidad, y cuestionó qué intereses o negocios tiene el director Eduardo Zubieta Marco con esas empresas ilegales, pues no ordena regularlos ni realiza operativos para sancionarlos.

Además, advirtió que si hoy no los recibe Zubieta Marco para recibir una respuesta favorable, mañana se manifestarán con grupos fuertes (al menos 20) en el V Informe de Gobierno de la gobernadora Layda Sansores, pues, se quejó, “llevo más de 4 meses pidiendo operativo y no hace nada, y sólo desacata lo acordado en la mesa de diálogo”.

Consideró injusto el proceder del director de la Artec, pues gente con más de 20 años tras el volante u ofreciendo servicio, para lo cual pagan permisos y otros trámites, está siendo afectada por los “piratas”, que son negocio de pseudolíderes.