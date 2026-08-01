LAYDA QUIERE IMPONER SU LEY A PERIODISTAS

Luego de que Movimiento Ciudadano (MC) promovió e impulsó la creación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Campeche, en la página oficial del Congreso del Estado fue publicado que recibió dicha iniciativa pero del Poder Ejecutivo, a través del secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado.

La publicación señala que la iniciativa “plantea la creación de un Mecanismo Estatal de Protección, así como la integración de un Comité Interinstitucional, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Estatal, para fortalecer la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Campeche”.

Sólo menciona al pastor del Congreso, José Antonio Jiménez Gutiérrez, y que iniciará el proceso legislativo correspondiente, pero ¿por qué adjudican la iniciativa al Gobierno de Layda Sansores?, ¿acaso es otra estrategia de la gobernadora para tratar de callar a periodistas críticos?, y ¿están enfilando una ley inherente al derecho de las audiencias de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando el diputado Pedro Hernández MacDonald advirtió que choca con la propuesta planteada por MC?