GOBIERNO DE LAYDA NO CUMPLIÓ SU PROMESA DE OFRECER SEGURIDAD: PORTELA RODRÍGUEZ

-“ES GRAVE EL INCREMENTO DE LA V¡OL£NC¡A”

El presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Campeche, Juan Francisco Portela Rodríguez, calificó como grave el incremento de la v¡ol£nc¡a en Campeche, y afirmó que hechos como el reciente “l£vantón” de 4 personas en el Municipio de Calakmul y las £jecuc¡ones en los últimos días, donde una de ellas resultó h£r¡da, no son casos aislados.

Afirmó que no se cumplió la promesa de ofrecer seguridad a los campechanos, y expresó: “Hay que recordar que la famosa frase de un expresidente (en alusión a Andrés Manuel López Obrador), de ‘abrazos y no balazos’, nos tiene en el problema de inseguridad, no solamente en Campeche, sino en todo el país”.

Portela Rodríguez recordó que no hace mucho se registró un ∆t∆que con saldo mortal en Palizada, pero la v¡ol£nc¡a se ha extendido a Municipios como Champotón y Tenabo. “Hemos visto cómo la inseguridad ha aumentado en nuestro Estado, lo cual responde a muchos factores, entre ellos el económico pero sobre todo al desaseo que ha habido dentro de la Secretaría de Seguridad Pública”, afirmó.

El dirigente panista cuestionó la falta de una estrategia real para contener la violencia y recordó que desde el inicio de la actual Administración en 2021, la inseguridad ha aumentado, e incluso tardó 1 año para hacer un plan del cual hoy vemos sus resultados negativos.