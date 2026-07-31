FUNCIONARIOS ESTATALES DEBEN PREPARARSE PARA EXPLICAR QUÉ HAN HECHO POR EL DESARROLLO DE CAMPECHE: ARMENTÍA

-ANTICIPA COMPARECENCIAS PARA EXHIBIR FALLAS DEL GOBIERNO

“Si los funcionarios del Gobierno tenían algo que hacer desde hoy hasta el 10 de agosto, que cancelen todo, se pongan a leer, se preparen y hagan su chamba, porque las comparecencias serán interesantes”, señaló el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Armentía López.

Aclaró que no se trata de faltarle al respeto a nadie, sino únicamente de aplicar el ejercicio que mandata la Constitución, pues se trata de un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía, “y estaremos contrastando y evidenciando las carencias que los campechanos han manifestado”.

El legislador comentó que el grupo parlamentario de MC lleva un mes sin entrar en debates estériles, ni tratando de evidenciar la falta de gobernabilidad y de políticas públicas en la tribuna del Congreso del Estado, porque Morena enseguida sube a defender lo indefendible, por eso esperaremos las comparecencias del 10 al 14 de agosto para preguntarle a los funcionarios qué han hecho por el desarrollo del Estado.

Habrá muchas sorpresas, ya que en los ejes planteados hay algunos actores o funcionarios que han dejado mucho que desear por no haber hecho su trabajo, subrayó, y pidió a todos prepararse, pues la bancada naranja no permitirá que les sigan faltando al respeto como en años anteriores, cuando censuraban a legisladores.

Armentía López adelantó que previo al inicio de este ejercicio van a solicitar un cambio de formato a la Junta de Gobierno, pues la forma en que ha operado el Congreso en los 4 años anteriores ha dejado mucho que desear. También consideró que el Gobierno del Estado debería intervenir para pedir la interlocución, el debate y el cruce de ideas y posicionamientos.